Отец раскрыл семейные тайны фигуристки Медведевой

Отец обладательницы «серебра» ОИ-2018, фигуристки Евгении Медведевой Арман Бабасян развеял мифы о смене фамилии и рассказал об увлечениях дочери. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

«МК» отмечает, что мать спортсменки Жанна Девятова тоже была фигуристкой, стала чемпионкой Москвы, но через некоторое время после сложного перелома завершила спортивную карьеру. Отец девушки опроверг слухи о том, что тоже занимался профессиональным спортом. По его словам, в школе он увлекался парусным спортом и теннисом, но только на любительском уровне.

С будущей женой он познакомился на киностудии «Союзмультфильм», где она работала ассистентом режиссера, а он — ассистентом художника. Бабасян отметил, что в детстве для его дочери «вся квартира была игрушкой». Девочка была очень активной, с трех лет в ее жизни «было одно сплошное фигурное катание». В то же время она увлекается астрономией и хорошо рисует.

Родители Медведевой расстались, но сохранили дружеские отношения. По словам мужчины, они общаются до сих пор.

«Искать какие-то причины или жуткие истории бессмысленно. Их просто нет!» — заключил он. Он подчеркнул, что дочь взяла девичью фамилию бабушки — Медведева — «исключительно» с его согласия. Бабасян подчеркнул, что на тот момент «это решение было правильным».