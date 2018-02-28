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Отец раскрыл семейные тайны фигуристки Медведевой
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Отец раскрыл семейные тайны фигуристки Медведевой 

Рамблер 28 февраля 2018
Фото: ТАСС
Отец обладательницы «серебра» ОИ-2018, фигуристки Евгении Медведевой Арман Бабасян развеял мифы о смене фамилии и рассказал об увлечениях дочери. Об этом пишет «Московский комсомолец».
«МК» отмечает, что мать спортсменки Жанна Девятова тоже была фигуристкой, стала чемпионкой Москвы, но через некоторое время после сложного перелома завершила спортивную карьеру. Отец девушки опроверг слухи о том, что тоже занимался профессиональным спортом. По его словам, в школе он увлекался парусным спортом и теннисом, но только на любительском уровне.
С будущей женой он познакомился на киностудии «Союзмультфильм», где она работала ассистентом режиссера, а он — ассистентом художника. Бабасян отметил, что в детстве для его дочери «вся квартира была игрушкой». Девочка была очень активной, с трех лет в ее жизни «было одно сплошное фигурное катание». В то же время она увлекается астрономией и хорошо рисует.
Родители Медведевой расстались, но сохранили дружеские отношения. По словам мужчины, они общаются до сих пор.
Он подчеркнул, что дочь взяла девичью фамилию бабушки — Медведева — «исключительно» с его согласия. Бабасян подчеркнул, что на тот момент «это решение было правильным».
«Искать какие-то причины или жуткие истории бессмысленно. Их просто нет!» — заключил он.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира 2016-го и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016-го и 2017 годов. На Олимпиаде 2018 года она заняла второе место. Россиянки Медведева и Алина Загитова были главными конкурентками в борьбе за «золото». В итоге высшая награда досталась Загитовой, которая обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла).
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