Путин поблагодарил российских фигуристок

«Не просто победили, но и взяли недостижимую для соперников высоту», — добавил Путин.

Он отметил, что Загитова и Медведева не просто порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой, вдохновенным исполнением и мастерством.