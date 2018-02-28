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Путин поблагодарил российских фигуристок
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Путин: фигуристки Загитова и Медведева не просто победили, а взяли недостижимую для соперников высоту 

RT на русском 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими спортсменами поздравил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с успешным выступлением на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Конечно, особые слова благодарности заслуживают те, кто в труднейших боях за медали, смогли занять своё место на пьедестале почёта. Здесь в первую очередь отмечу наших великолепных фигуристок. Поздравляю и Алину, и Женю», — сказал Путин.
Он отметил, что Загитова и Медведева не просто порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой, вдохновенным исполнением и мастерством.
«Не просто победили, но и взяли недостижимую для соперников высоту», — добавил Путин.
Ранее шорт-трекист Елистратов заявил, что когда вышел к президенту, сразу забыл обо всём.
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