Путин поблагодарил российских фигуристок

Президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими спортсменами поздравил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с успешным выступлением на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Конечно, особые слова благодарности заслуживают те, кто в труднейших боях за медали, смогли занять своё место на пьедестале почёта. Здесь в первую очередь отмечу наших великолепных фигуристок. Поздравляю и Алину, и Женю», — сказал Путин.
Он отметил, что Загитова и Медведева не просто порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой, вдохновенным исполнением и мастерством.
«Не просто победили, но и взяли недостижимую для соперников высоту», — добавил Путин.
Ранее шорт-трекист Елистратов заявил, что когда вышел к президенту, сразу забыл обо всём.