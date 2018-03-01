Загитова рассказала о судьбе олимпийского BMW

Загитова рассказала, что собирается делать с подаренным BMW

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 15-летняя Алина Загитова планирует через три года сдать на права и сесть за руль подаренного ей автомобиля, сообщила она РИА Новости

"Я ее (машину) отдам родителям, потому что они тоже это заслужили, готовили меня вместе с тренерами к Олимпийским играм, но через три года, я думаю, что сдам на права и сяду сама за эту машину", — сказала Загитова, которая пока ездит на автомобиле в качестве пассажира.

Чемпионка призналась, что для нее такой подарок — радостное событие, тем более, что это ее первый автомобиль.

В среду российским призерам Олимпийских игр в Пхенчхане в Доме правительства вручили ключи от автомобилей BMW. Пятнадцатилетняя Загитова завоевала в Пхенчхане золото в личном турнире и серебро в командном.