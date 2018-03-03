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Медведева рассказала, как прятала флаг РФ
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Медведева рассказала, как прятала флаг РФ 

Рамблер 3 марта 2018
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась секретом своего «странного белого шарфа» в Instagram.
Она выложила в соцсети снятое в самолете видео, на котором радостно отрывает пришитый к куртке белый шарф, под ним во время Олимпийских игр в Пхёнчхане был скрыт флаг России.
«Ну что друзья, мы прилетели на родину, мы давно мечтали это сделать. Теперь все знают секрет этого странного белого шарфа», — прокомментировала Медведева, добавив, что испытывает «непередаваемые ощущения.
Медведева завоевала серебро в одиночном женском катании на Играх-2018, друга юная россиянка — Алина Загитова получила золото. Во время церемонии награждения обе девушки были в куртках с белыми шарфами.
 Ещё 20 источников 
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