Медведева рассказала, как прятала флаг РФ

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась секретом своего «странного белого шарфа» в Instagram.

Она выложила в соцсети снятое в самолете видео, на котором радостно отрывает пришитый к куртке белый шарф, под ним во время Олимпийских игр в Пхёнчхане был скрыт флаг России.

«Ну что друзья, мы прилетели на родину, мы давно мечтали это сделать. Теперь все знают секрет этого странного белого шарфа», — прокомментировала Медведева, добавив, что испытывает «непередаваемые ощущения.

A post shared by Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) on Mar 3, 2018 at 3:51am PST