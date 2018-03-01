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Тутберидзе не понравилась форма российских олимпийцев
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«Любви в ней не было»: Тутберидзе о форме российских олимпийцев 

Рамблер 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Тренер фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой Этери Тутберидзе заявила, что ее «огорчила» форма, которую спортсменам и тренерам предоставил Международный олимпийский комитет. Об этом, как сообщает «Спорт-Экспресс», она сообщила во время пресс-конференции в Москве.
По словам Тутберидзе, одежда, специально подготовленная для «олимпийских атлетов из России», ей не понравилась, так как в ней она чувствовала себя «беспризорником».
«Любви в ней не было, понимаете?» — объяснила она.
Тренер отметила, что «умышленно» не надевала форму, потому что не позволяет себе «так плохо» одеваться.
Подопечные Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали на Олимпиаде в Южной Корее золото и серебро в одиночном женском катании.
 Ещё 4 источника 
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