Медведева рассказала об армянских корнях

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов и в женском одиночном катании Евгения Медведева отметила, что, несмотря на то что ее отец армянин Арман Бабасян, она по внутреннему укладу больше русский человек. Ранее на детских турнирах Медведева выступала под фамилией Бабасян.
— Начну с того, что кровь никто не переливал. У меня отец армянин. Но с армянской культурой я не так близко знакома, — цитирует Медведеву "Р-Спорт". — Мне не приходилось кататься под армянских композиторов. Армянская кухня, наверное, тоже не совсем мне по вкусу, поэтому я больше русский человек.