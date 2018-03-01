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Назван состав сборной по фигурному катанию на ЧМ
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Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира 

Газета.Ru 1 марта 2018
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков назвал состав спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира в Милане, сообщает ТАСС.
Среди девушек в Италию отправятся олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряный призер Евгения Медведева и Мария Сотскова.
У мужчин выступят Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.
Танцевальную пару Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева заменят Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Также выступят Александра Степанова и Иван Букин.
У пар на ЧМ отправятся Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов.
Мировое первенство пройдет в Милане с 19 по 25 марта.
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