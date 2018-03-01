Турнир по фигурному катанию «Медаль для мамы» организует спортивная школа «Стерх» 

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Детско-юношеская спортивная школа «Стерх» анонсировала проведение турнира по фигурному катанию «Медаль для мамы», который пройдет 12 и 13 марта. Об этом сообщил заместитель директора спортивной школы Владимир Курочкин.
Ежегодные соревнования состоятся на ледовой арене «Южный лед». Традиционно они посвящены Международному женскому дню.
— В турнире примут участие все разряды: от самых маленьких до старших. Спецификой этого события является то, что каждый участник получит красивую медаль, которую он может подарить маме, — подчеркнул Владимир Курочкин.
Турнир организуется при поддержке Федерации фигурного катания города Москвы.