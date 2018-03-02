Медведева обставила Загитову из-за трагедии

Россияне гордятся Медведевой больше, чем Загитовой

Опрошенным задали открытый, то есть без предложенных вариантов ответа, вопрос, выступлениями каких олимпийцев они гордятся и восхищаются. Большинство из них, 37%, назвали именно Медведеву.

Второе место, 33%, заняли хоккеисты, завоевавшие золотые медали Олимпиады впервые за 26 лет. Загитова заняла третье, набрав 27% голосов. Четвертое досталось фигуристам, представлявшим Россию в командных соревнованиях, а пятое — лыжникам.

«Победа» Медведевой в опросе ВЦИОМ может объясняться тем, что россияне сочувствуют ей, так как в течение олимпийского сезона фигуристка травмировала голеностоп, победив перед этим на нескольких международных турнирах.

В индивидуальных соревнованиях фигуристок на Олимпийских играх в Южной Корее Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе, а после произвольной программы заняла первое место по сумме баллов и выиграла соревнования.