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Медведева обставила Загитову из-за трагедии
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Россияне гордятся Медведевой больше, чем Загитовой 

Рамблер 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россияне сильнее гордятся выступлением фигуристки Евгении Медведевой, выигравшей серебряную медаль в одиночном женском катании на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, чем победившей на них Алиной Загитовой. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Опрошенным задали открытый, то есть без предложенных вариантов ответа, вопрос, выступлениями каких олимпийцев они гордятся и восхищаются. Большинство из них, 37%, назвали именно Медведеву.
Второе место, 33%, заняли хоккеисты, завоевавшие золотые медали Олимпиады впервые за 26 лет. Загитова заняла третье, набрав 27% голосов. Четвертое досталось фигуристам, представлявшим Россию в командных соревнованиях, а пятое — лыжникам.
«Победа» Медведевой в опросе ВЦИОМ может объясняться тем, что россияне сочувствуют ей, так как в течение олимпийского сезона фигуристка травмировала голеностоп, победив перед этим на нескольких международных турнирах.
В индивидуальных соревнованиях фигуристок на Олимпийских играх в Южной Корее Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе, а после произвольной программы заняла первое место по сумме баллов и выиграла соревнования.
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