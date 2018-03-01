Этери Тутберидзе: в экипировке не было любви, намеренно не надевала

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что ей не нравится экипировка сборной России, в которой команда выступала на Играх-2018.

«Я не почувствовала никакой холодной войны. Отношение к нам было как к спортсменам из России.

Мне только экипировка не понравилась. В ней не было любви. Я чувствовала себя как изгой. Намеренно не позволяла себе её надевать нигде! Я не позволяю себе так плохо одеваться.