Этери Тутберидзе: в экипировке не было любви, намеренно не надевала 

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что ей не нравится экипировка сборной России, в которой команда выступала на Играх-2018.
«Я не почувствовала никакой холодной войны. Отношение к нам было как к спортсменам из России.
Мне только экипировка не понравилась. В ней не было любви. Я чувствовала себя как изгой. Намеренно не позволяла себе её надевать нигде! Я не позволяю себе так плохо одеваться.
Нам нужны две площадки для тренировок. Я хожу по коридору, смотрю в глаза родителей детей, и понимаю что им негде заниматься", — цитирует Тутберидзе корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
На Играх-2018 Евгения Медведева и Алина Загитова, фигуристки из группы Тутберидзе, завоевали золотую и серебряную медали в женском одиночном катании.