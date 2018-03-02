Медведева установила еще один рекорд

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева стала самым упоминаемым в социальных сетях российским спортсменом из участников Игр.
За время Олимпиады ей было посвящено 190,5 тысячи сообщений. Она опередила более чем на 70 тысяч сообщений другую фигуристку — олимпийскую чемпионку Алину Загитову (116,3 тысячи).
Следующие три места заняли игроки сборной России по хоккею: Илья Ковальчук (81,5), Кирилл Капризов (79,5) и Никита Гусев (61,8).
Далее расположились лыжники: Александр Большунов (61,6), Андрей Ларьков (51,5) и Денис Спицов (42,5). Наконец, замкнули десятку еще два хоккеиста: Павел Дацюк (39,2) и Вячеслав Войнов (32,3).