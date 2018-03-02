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Фигуристка Столбова получила разрыв связок правой ноги
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Фигуристка Столбова получила разрыв связок правой ноги 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Врачи диагностировали у фигуристки Ксении Столбовой разрыв связок правой ноги. Об этом сообщила тренер Столбовой и Федора Климова Нина Мозер, чьи слова приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее сообщалось, что из-за травмы спортсменки Столбова и Климов не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдет с 21 по 25 марта в итальянском Милане. Фигуристы пропустили Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане из-за того, что Столбова не получила приглашение на Олимпиаду от Международного олимпийского комитета.
"Я была на Олимпиаде в Южной Корее, когда Ксюша с Федором вышли на лед, чтобы приступить к тренировкам, — сказала Мозер. — После перерыва и пережитого стресса ребята были настроены решительно, очень хотели быстрее начать работать. И, видимо, вот это чрезмерное желание и ненужная торопливость их подвела".
"На тренировке во время исполнения выброса-флиппа у Ксении подвернулась правая нога, спортсменка приземлилась очень неудачно. Врачи диагностировали разрыв связок. Ксении сразу наложили гипс, который необходимо носить в течение двух недель. Когда гипс снимут, Ксюша пройдет повторное обследование, после чего врачи объявят, когда она сможет возобновить тренировки", — отметила специалист.
"Все это случилось, пока я была на Олимпиаде. Когда я вернулась из Южной Кореи — это уже был свершившийся факт. Наши врачи собрали все необходимые документы, которые мы передали в нашу федерацию, а они в свою очередь отправят в ISU [Международный союз конькобежцев]", — добавила Мозер.
26-летняя Столбова и 27-летний Климов являются олимпийскими чемпионами Сочи в командном турнире, серебряными призерами Олимпиады-2014 в соревнованиях спортивных пар, серебряными призерами чемпионата мира 2014 года. Столбова и Климова три раза становились серебряными и один раз бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2012, 2014, 2015, 2018).
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