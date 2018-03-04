Фигуристка Медведева: победить мне помогли трибуны

«Для меня было самым неожиданным, когда вышла на 6 минутную разминку в команде на короткую программу, и сразу же с трибун начали кричать » Женя, давай!" очень громко. Я что-то не поняла, где я нахожусь, мы так, вроде, не договаривались. Я к этому не готова. Наверное, минуты две привыкала к крикам. Мы вроде в Корее находимся, а такое ощущение, как будто на домашней Олимпиаде. Потом этот некий шок, перерос в ту уверенность, которую зрители пытаются в тебя вселить.

Фигуристка Медведева о выступлении на Олимпиаде\: трибуны помогли

В личном первенстве я была уже к этому готова, и на самом деле трибуны мне очень сильно помогли", — сказала Евгения Медведева