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Фигуристка Медведева: победить мне помогли трибуны
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Фигуристка Медведева: победить мне помогли трибуны 

Sputnik Таджикистан 4 марта 2018
Фото: Sputnik Таджикистан
«Для меня было самым неожиданным, когда вышла на 6 минутную разминку в команде на короткую программу, и сразу же с трибун начали кричать » Женя, давай!" очень громко. Я что-то не поняла, где я нахожусь, мы так, вроде, не договаривались. Я к этому не готова. Наверное, минуты две привыкала к крикам. Мы вроде в Корее находимся, а такое ощущение, как будто на домашней Олимпиаде. Потом этот некий шок, перерос в ту уверенность, которую зрители пытаются в тебя вселить.
Фигуристка Медведева о выступлении на Олимпиаде\: трибуны помогли
В личном первенстве я была уже к этому готова, и на самом деле трибуны мне очень сильно помогли", — сказала Евгения Медведева.
В пресс-центре "Россия Сегодня" прошла мультимедийная пресс-конференция представителей Федерации фигурного катания на коньках России, посвященная итогам выступления на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
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