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Загитова живет в чудовищных условиях
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Показаны условия, в которых живет чемпионка Загитова 

Рамблер 6 марта 2018
Журналисты японского ТВ сняли сюжет о российской олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Спортсменка пригласила японцев на каток, где она тренируется под чутким руководством прославленного тренера Этери Тутберидзе, а также показала квартиру, которую они с бабушкой снимают в Москве.
Жилище олимпийской чемпионки оказалось более чем скромным: в комнате с мебелью из советских времен стоит сушилка с бельем, а на кухне можно дотянуться до любого уголка, не вставая из-за стола.
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На стенах красуются грамоты и плакаты с именем Алины, а шкафы ломятся от завоеванных трофеев и подаренных поклонниками мягких игрушек.
Вместе с Алиной и ее бабушкой в квартире живут две шиншиллы и кот.
Скромный дом Загитовой вызвал бурное возмущение в Сети. Пользователи считают, что олимпийская чемпионка достойна большего и призвали российские власти помочь чемпионке с жильем.
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