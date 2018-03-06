Загитова живет в чудовищных условиях

Показаны условия, в которых живет чемпионка Загитова

Журналисты японского ТВ сняли сюжет о российской олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

Спортсменка пригласила японцев на каток, где она тренируется под чутким руководством прославленного тренера Этери Тутберидзе , а также показала квартиру, которую они с бабушкой снимают в Москве.

Жилище олимпийской чемпионки оказалось более чем скромным: в комнате с мебелью из советских времен стоит сушилка с бельем, а на кухне можно дотянуться до любого уголка, не вставая из-за стола.

На стенах красуются грамоты и плакаты с именем Алины, а шкафы ломятся от завоеванных трофеев и подаренных поклонниками мягких игрушек.

Вместе с Алиной и ее бабушкой в квартире живут две шиншиллы и кот.

Скромный дом Загитовой вызвал бурное возмущение в Сети. Пользователи считают, что олимпийская чемпионка достойна большего и призвали российские власти помочь чемпионке с жильем.