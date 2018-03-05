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Алексей Ягудин: Надеюсь, Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой
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Алексей Ягудин: Надеюсь, Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой 

Советский спорт 5 марта 2018
«Женщины непредсказуемы. Мальчик созревает по одной схеме, девочка — по другой. И это сказывается на ее способности выступать. Дай бог, чтобы Алина успешно прошла эту трансформацию, ее организм меняется, для девочек это тяжело. Липницкая не смогла.
У кого-то получается сделать переход от девочки в девушку успешно, не потеряв, что имел до этого. У кого-то нет.
Надеюсь, Алина Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой, а продержится хотя бы еще на четыре года. И у Жени Медведевой хорошие перспективы на следующие четыре года, и у Алины Загитовой.
А у Этери Тутберидзе еще моложе Алины девочки уже четверные прыгают. Так что в плане женского одиночного катания можно не беспокоиться», — приводит слова Ягудина «Комсомольская правда».
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