Алексей Ягудин: Надеюсь, Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой

«Женщины непредсказуемы. Мальчик созревает по одной схеме, девочка — по другой. И это сказывается на ее способности выступать. Дай бог, чтобы Алина успешно прошла эту трансформацию, ее организм меняется, для девочек это тяжело. Липницкая не смогла.

У кого-то получается сделать переход от девочки в девушку успешно, не потеряв, что имел до этого. У кого-то нет.

Надеюсь, Алина Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой, а продержится хотя бы еще на четыре года. И у Жени Медведевой хорошие перспективы на следующие четыре года, и у Алины Загитовой.