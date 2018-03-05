Ягудин молится за состояние Медведевой

Знаменитый фигурист Алексей Ягудин поделился своими опасениями по поводу состояния юной коллеги, серебряной медалистки Олимпиады в Пхенчхане Евгении Медведевой . Также он рассказал, от кого из наших ждать успехов на следующих Играх.

Ягудин отметил, что наши фигуристы выступили на олимпиаде-2018 «пусть не феерично, но достойно». Он уверен, что и через четыре года можно надеяться на взявшую золото в Пхенчхане Алину Загитову и Евгению Медведеву. По словам спортсмена, у них «хорошие перспективы».

Однако фигурист обеспокоен тем, как будут развиваться девочки в физическом плане. Ведь женский организм, как заявил Алексей Ягудин, в этом отношении непредсказуем. «Мальчик созревает по одной схеме, девочка — по другой. И это сказывается на ее способности выступать. Дай бог, чтобы Женя успешно прошла эту трансформацию, ее организм меняется, для девочек это тяжело», — цитирует фигуриста сайт «Комсомольская правда». «Липницкая не смогла. У кого-то получается сделать переход от девочки в девушку успешно, не потеряв, что имел до этого. У кого-то нет», — добавил спортсмен, переживающий за состояние новых звездочек фигурного катания.

Также Ягудин вспомнил слова Медведевой о том, что спорт — это война. «В целом, это выражение — правда. Женя имела в виду борьбу между спортсменами. На турнирах даже самые близкие подруги превращаются во „врагинь“. И градус от степени турнира повышается. А Олимпиады — самый важный турнир для спортсмена. И с Женей я согласен. Это сражение, битва — по-разному можно формулировать. На таких турнирах только самые сильные и побеждают», — заявил фигурист.

Как писали Dni.Ru , предолимпийский год у Евгении Медведевой выдался необычайно сложным. 18-летняя фигуристка получила травму голеностопа. После Гран-при Японии, который россиянка уже провела с повреждением, Медведева не выходила на лед два месяца. Травма в олимпийский сезон — худшее, что может случиться со спортсменом.

Восстановилась Медведева к чемпионату Европы. Однако на первенстве континента, прошедшем в Москве, впервые за три сезона не была фавориткой и потерпела поражение. К Играм в Пхенчхане Медведева набрала лучшую форму, но ей не хватило одного балла, потерянного в короткой программе.