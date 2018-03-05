Медведева уходит от своего тренера 

Обладательница двух серебряных наград Олимпиады в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева уходит от тренера Этери Тутберидзе, сообщает SNC со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, причиной расставания стали возникшие разногласия между спортсменкой и тренером.
Издание также пишет, что Медведева рассматривает возможность представлять другую страну.
Официальных комментариев от представителей фигуристки пока не поступало.
Напомним, что 18-летняя Евгения Медведева сотрудничает с Тутберидзе с 2007 года.