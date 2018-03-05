Медведева уходит от своего тренера

По информации издания, причиной расставания стали возникшие разногласия между спортсменкой и тренером.

Издание также пишет, что Медведева рассматривает возможность представлять другую страну.

Официальных комментариев от представителей фигуристки пока не поступало.

Напомним, что 18-летняя Евгения Медведева сотрудничает с Тутберидзе с 2007 года.