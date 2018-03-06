Фигуристке Медведевой грозит операция на ноге

Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева имеет проблемы со здоровьем. По его словам, спортсмене может быть сделана операция.

"Она сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Она ждет результатов анализов, и после них уже можно сделать вывод. Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше", — цитирует Авербуха НСН.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Медведева завоевала серебряную медаль.