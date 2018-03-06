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Медведевой грозит операция
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Медведевой грозит операция 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал журналистам, что Евгении Медведевой, возможно, понадобится операция на ноге, передает «Спорт-Экспресс».
По словам бывшего фигуриста, решение об участии Медведевой в чемпионате мира будет принято в ближайшее время.
Также Авербух прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об уходе Медведевой от тренера Этери Тутберидзе и возможной смене спортивного гражданства.
«У Жени, насколько мне известно, никаких конфликтов на данный момент нет. Она сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Она ждет результатов анализов, и после них уже можно сделать вывод. Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше. Говорить о каком-то выступлении за другую страну — это вообще за гранью бреда. Такого никогда не будет, и Женя никогда себе такого не позволит», — сказал Авербух.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане с 19 по 25 марта.
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