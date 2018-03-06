Медведевой грозит операция

По словам бывшего фигуриста, решение об участии Медведевой в чемпионате мира будет принято в ближайшее время.

Также Авербух прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об уходе Медведевой от тренера Этери Тутберидзе и возможной смене спортивного гражданства.

«У Жени, насколько мне известно, никаких конфликтов на данный момент нет. Она сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Она ждет результатов анализов, и после них уже можно сделать вывод. Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше. Говорить о каком-то выступлении за другую страну — это вообще за гранью бреда. Такого никогда не будет, и Женя никогда себе такого не позволит», — сказал Авербух.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане с 19 по 25 марта.