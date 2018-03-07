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«Грязь, клевета, диверсия»: Авербух о гражданстве Медведевой
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«Грязь, клевета, диверсия»: Авербух о гражданстве Медведевой 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Фигурист Илья Авербух прокомментировал «Спорт-Экспрессу» слухи о том, что серебряная медалистка Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева намерена выступать за другую страну.
«Это уже грязь, клевета, диверсия», — заявил он.
По словам заслуженного мастера спорта, говорить подобное о Медведевой «преступно», так как он знает наверняка, что она патриотка России. В связи с этим, уверен он, «ни в одной клетке мозга» фигуристки не может возникнуть даже мысль о выступлениях за другую страну.
«Не нужно опускаться до оскорблений», — призвал Авербух.
Два дня назад журнал SNC сообщил, что Евгения Медведева намерена уйти от своего тренера Этери Тутберидзе, а также начать выступать за другую страну. В тот же день фигуристка призвала журналистов «успокоиться», назвав новость «выдумкой».
В индивидуальных соревнованиях фигуристок на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Евгения Медведева выиграла серебро, уступив лишь другой россиянке Алине Загитовой. Еще одно серебро Медведева завоевала в командных соревнованиях в составе сборной России.
 Ещё 2 источника 
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