«Грязь, клевета, диверсия»: Авербух о гражданстве Медведевой 

«Не нужно опускаться до оскорблений», — призвал Авербух.

По словам заслуженного мастера спорта, говорить подобное о Медведевой «преступно», так как он знает наверняка, что она патриотка России. В связи с этим, уверен он, «ни в одной клетке мозга» фигуристки не может возникнуть даже мысль о выступлениях за другую страну.