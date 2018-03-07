В САО прошло представление по фигурному катанию «Праздник олимпийцев. Чемпионы — Москве»

В Хорошевском районе САО во дворце спорта «Мегаспорт» состоялось красочное гала-шоу по фигурному катанию «Праздник олимпийцев. Чемпионы — Москве».

В ледовом шоу перед зрителями выступили олимпийские чемпионы разных лет, а также фигуристы сборной России, которые совсем недавно защищали честь нашей страны на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане.

В первом отделении Шоу вспоминали победы советских и российских фигуристов — на большом табло демонстрировались кадры кинохроники выступлений спортсменов, начиная с Игр 1964 года.