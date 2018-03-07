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В САО прошло представление по фигурному катанию «Праздник олимпийцев. Чемпионы — Москве»
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В САО прошло представление по фигурному катанию «Праздник олимпийцев. Чемпионы — Москве» 

Префектура САО города Москвы 7 марта 2018
Фото: Префектура САО города Москвы
В Хорошевском районе САО во дворце спорта «Мегаспорт» состоялось красочное гала-шоу по фигурному катанию «Праздник олимпийцев. Чемпионы — Москве».
В ледовом шоу перед зрителями выступили олимпийские чемпионы разных лет, а также фигуристы сборной России, которые совсем недавно защищали честь нашей страны на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане.
В первом отделении Шоу вспоминали победы советских и российских фигуристов — на большом табло демонстрировались кадры кинохроники выступлений спортсменов, начиная с Игр 1964 года.
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила со своей произвольной программой «Дон Кихот». А двукратная серебряная призерка Игр в Корее Евгения Медведева свой показательный номер «Кукушка» откатала под живое исполнение Полины Гагариной.
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