Тутберидзе: Медведева мне как дочь

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Фигуристка Трусова призналась, что равняется на Медведеву 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Софии, призналась, что на тренировках она старается равняться на Евгению Медведеву.
"На тренировках я стараюсь равняться на Женю Медведеву, мне нравится ее характер, ее трудолюбие; я равняюсь на нее, но в то же время стараюсь оставаться собой", — цитирует Трусову ТАСС.
"Спорт для меня и увлечение, и развлечение, ничем другим заниматься не успеваю. Еще захожу в Instagram, где у меня 19 тыс. подписчиков, я выкладываю туда фотографии о путешествиях нашей команды", — сказала Трусова.
Фигуристка заявила, что через год она будет пробовать себя на взрослом уровне.
Трусова отметила, что на тренировках она часто делает прыжки в четыре оборота, а сейчас учит тройной аксель и четверной лутц.
Ранее Трусова сказала, что рада успешному исполнению четверных прыжков больше, чем победе на юниорском чемпионате мира.
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