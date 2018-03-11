Тутберидзе: Медведева мне как дочь

Фигуристка Трусова призналась, что равняется на Медведеву

Российская фигуристка Александра Трусова , завоевавшая золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Софии, призналась, что на тренировках она старается равняться на Евгению Медведеву

"На тренировках я стараюсь равняться на Женю Медведеву, мне нравится ее характер, ее трудолюбие; я равняюсь на нее, но в то же время стараюсь оставаться собой", — цитирует Трусову ТАСС

"Спорт для меня и увлечение, и развлечение, ничем другим заниматься не успеваю. Еще захожу в Instagram, где у меня 19 тыс. подписчиков, я выкладываю туда фотографии о путешествиях нашей команды", — сказала Трусова.

Фигуристка заявила, что через год она будет пробовать себя на взрослом уровне.

Трусова отметила, что на тренировках она часто делает прыжки в четыре оборота, а сейчас учит тройной аксель и четверной лутц.

Ранее Трусова сказала, что рада успешному исполнению четверных прыжков больше, чем победе на юниорском чемпионате мира.