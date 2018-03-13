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Горшков: Медведевой надо восстановиться, чтобы начать сезон абсолютно здоровой
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Горшков: Медведевой надо восстановиться, чтобы начать сезон абсолютно здоровой 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: Спорт-Экспресс
Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение фигуристки Евгении Медведевой пропустить чемпионат мира в Милане из-за последствий травмы стопы.
«Если Жене Медведевой надо лечиться, то, конечно, она приняла правильное решение пропустить чемпионат мира в Милане.
Скажется ли это как-то на её карьере? Со спортсменами такое случается, иногда приходится от чего-то отказываться ради большего. Ей необходимо восстановиться окончательно, чтобы начать новый сезон уже абсолютно здоровой.
После травмы из-за дефицита времени и необходимости подготовки к Олимпийским играм всё пришлось форсировать. А теперь, естественно, надо долечивать, потому что проблемы-то остаются», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
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