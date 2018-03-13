Горшков: Медведевой надо восстановиться, чтобы начать сезон абсолютно здоровой

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение фигуристки Евгении Медведевой пропустить чемпионат мира в Милане из-за последствий травмы стопы.

«Если Жене Медведевой надо лечиться, то, конечно, она приняла правильное решение пропустить чемпионат мира в Милане.

Скажется ли это как-то на её карьере? Со спортсменами такое случается, иногда приходится от чего-то отказываться ради большего. Ей необходимо восстановиться окончательно, чтобы начать новый сезон уже абсолютно здоровой.