Горшков: Медведевой надо восстановиться, чтобы начать сезон абсолютно здоровой 

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение фигуристки Евгении Медведевой пропустить чемпионат мира в Милане из-за последствий травмы стопы.
«Если Жене Медведевой надо лечиться, то, конечно, она приняла правильное решение пропустить чемпионат мира в Милане.
Скажется ли это как-то на её карьере? Со спортсменами такое случается, иногда приходится от чего-то отказываться ради большего. Ей необходимо восстановиться окончательно, чтобы начать новый сезон уже абсолютно здоровой.
После травмы из-за дефицита времени и необходимости подготовки к Олимпийским играм всё пришлось форсировать. А теперь, естественно, надо долечивать, потому что проблемы-то остаются», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.