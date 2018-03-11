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Татьяна Тарасова — о юниорском ЧМ: «Потрясающее выступление нашей команды.
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Татьяна Тарасова — о юниорском ЧМ: «Потрясающее выступление нашей команды. 

Спорт-Экспресс 11 марта 2018
Фото: Спорт-Экспресс
Технический космос юниорки. Загитовой и Медведевой такое не снилось
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» выступление российской команды на чемпионате мира среди юниоров в Софии. Наши фигуристы выиграли 9 из 12 наград, в том числе все золотые. В заключительный день соревнований победу одержала Александра Трусова, первой в истории женского катания исполнившая два четверных прыжка.
— Наша команда выступила потрясающе, что говорит о том, что мы на правильном пути, — заявила Тарасова. — Это говорит о том, что тренеры работают феноменально. Три медали в парном катании, три медали в танцах, две медали у мальчиков, и, считайте, три медали у девочек. Потому что Станислава Константинова стала четвертой, но каталась уникально — с одной ошибкой в короткой программе. Это говорит о том, что мы сильные и будем сильными, какие бы правила и какие бы санкции к нам не применялись. Мы благодарны Отечеству — они предоставляют нам помощь, дети могут заниматься бесплатно. (Игорь НОВИКОВ)
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