Технический космос юниорки. Загитовой и Медведевой такое не снилось
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» выступление российской команды на чемпионате мира среди юниоров в Софии. Наши фигуристы выиграли 9 из 12 наград, в том числе все золотые. В заключительный день соревнований победу одержала Александра Трусова, первой в истории женского катания исполнившая два четверных прыжка.
— Наша команда выступила потрясающе, что говорит о том, что мы на правильном пути, — заявила Тарасова. — Это говорит о том, что тренеры работают феноменально. Три медали в парном катании, три медали в танцах, две медали у мальчиков, и, считайте, три медали у девочек. Потому что Станислава Константинова стала четвертой, но каталась уникально — с одной ошибкой в короткой программе. Это говорит о том, что мы сильные и будем сильными, какие бы правила и какие бы санкции к нам не применялись. Мы благодарны Отечеству — они предоставляют нам помощь, дети могут заниматься бесплатно. (Игорь НОВИКОВ)