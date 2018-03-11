Тарасова: мы сильные, какие бы санкции к нам не применялись

Тарасова: выступления наших фигуристов на ЮЧМ говорят о том, что мы сильные, какие бы санкции к нам не применялись

«Наша команда выступила потрясающе, что говорит о том, что мы на правильном пути. Это говорит о том, что тренеры работают феноменально. Это говорит о том, что мы сильные и будем сильными, какие бы правила и какие бы санкции к нам не применялись», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс». Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российских фигуристов на юниорском чемпионате мира в Софии. Российская команда завоевала золотые медали во всех четырёх дисциплинах. Также на счету сборной России три серебра и две бронзы. Она также поблагодарила Отечество за возможность детям заниматься спортом бесплатно. Ранее глава Федерации фигурного катания назвал фантастическим результат россиян на юниорском ЧМ.