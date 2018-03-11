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Рекорд Загитовой и Медведевой побит
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Российская фигуристка превзошла Загитову и Медведеву 

Ридус 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории исполнила два четверных прыжка в программе. Судьи оценили ее выступление в 92,35 балла.
Победительница Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова установила рекорд, получив 83,96 балла за произвольную программу. Серебряный призер Евгения Медведева — 82,40. 13-летняя спортсменка в юниорском чемпионате мира обошла их обеих.
>> Трусова стала чемпионкой мира среди юниоров
Трусова начала произвольную с четверного сальхова и через несколько секунд выполнила четверной тулуп, сообщает «Советский спорт».
В декабре на юниорском «Гран-при» спортсменка уже пыталась выполнить четверной сальхов, но упала. В итоге она заняла второе место, уступив победу россиянке Алене Косторной.
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