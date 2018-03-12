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Трусова изучит еще больше четверных прыжков
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Фигуристка Трусова изучит еще больше четверных прыжков 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Фигуристка Александра Трусова собирается освоить еще больше четверных прыжков. Об этом сообщает ТАСС.
"Очень рада, что выиграла. Сейчас немного приболела, но как поправлюсь, постараюсь освоить еще больше четверных прыжков", — сказала Трусова.
Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров — 2018 и стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка.
Ранее Трусова рассказала, что рада успешному исполнению четверных прыжков больше, чем победе на юниорском чемпионате мира.
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