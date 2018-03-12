Фигуристка Трусова изучит еще больше четверных прыжков

"Очень рада, что выиграла. Сейчас немного приболела, но как поправлюсь, постараюсь освоить еще больше четверных прыжков", — сказала Трусова. Фигуристка Александра Трусова собирается освоить еще больше четверных прыжков. Об этом сообщает ТАСС.

Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров — 2018 и стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка.

Ранее Трусова рассказала, что рада успешному исполнению четверных прыжков больше, чем победе на юниорском чемпионате мира.