Евгения Медведева назвала сроки восстановления после травмы

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что на лечение травмы ей понадобится два месяца, передает RT.

«Решение принималось не потому что, у меня болит нога и я не буду соревноваться. А потому что не могу выступить чисто физически. Невозможно тренироваться, потому что болит нога, врач сказал, что надо два месяца восстанавливаться», — поделилась Медведева. Ранее Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что Медведева пропустит из-за травмы чемпионат мира, который пройдет вМилане в конце марта.

«Для меня сейчас самое главное — вылечить наконец эту старую травму, которая мучает меня уже полгода, поскорее от нее избавиться. Поэтому сейчас я на щадящем режиме», — добавила фигуристка. Она добавила, что врачи запретили ей прыгать и нагружать стопу. Пока она может «легонько кататься».

На счету Медведевой две победы на чемпионатах мира (2016 и 2017 годы), она также является двукратной чемпионкой Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева завоевала серебро в одиночном катании, уступив соотечественнице Алине Загитовой.