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Медведева назвала сроки восстановления после травмы
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Евгения Медведева назвала сроки восстановления после травмы 

Аргументы и Факты 14 марта 2018
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что на лечение травмы ей понадобится два месяца, передает RT.
Ранее Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что Медведева пропустит из-за травмы чемпионат мира, который пройдет вМилане в конце марта.
«Решение принималось не потому что, у меня болит нога и я не буду соревноваться. А потому что не могу выступить чисто физически. Невозможно тренироваться, потому что болит нога, врач сказал, что надо два месяца восстанавливаться», — поделилась Медведева.
Она добавила, что врачи запретили ей прыгать и нагружать стопу. Пока она может «легонько кататься».
«Для меня сейчас самое главное — вылечить наконец эту старую травму, которая мучает меня уже полгода, поскорее от нее избавиться. Поэтому сейчас я на щадящем режиме», — добавила фигуристка.
На счету Медведевой две победы на чемпионатах мира (2016 и 2017 годы), она также является двукратной чемпионкой Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева завоевала серебро в одиночном катании, уступив соотечественнице Алине Загитовой.
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