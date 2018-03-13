Медведева не выступит на чемпионате мира 

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал, что российская фигуристка Евгения Медведева пропустит чемпионат мира. Ее заменит Станислава Константинова.
— После углубленного медицинского обследования врачи рекомендовали Евгении Медведевой не выступать на чемпионате мира. Ее заменит Станислава Константинова, которая является первой запасной в сборной в этом сезоне, — приводит ТАСС слова Когана.
Напомним, 18-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира. На Олимпиаде-2018 она завоевала две серебряные медали.
Чемпионат мира-2018 состоится с 19 по 25 марта в Милане.