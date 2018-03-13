Илья Авербух: Поездка Сотсковой в Милан на чемпионат мира не за приобретением опыта, а за медалью 

Валентин Писеев: Загитова должна выиграть чемпионат мира
На чемпионате мира в Милане, который пройдет с 21 по 25 марта, от России выступят Алина Загитова, Мария Сотскова и Станислава Константинова, которая заменила Евгению Медведеву.
«У Маши, в общем, сезон удачный. Да, на Олимпиаде не все получилось, но было очень хорошее выступление в финале Гран-при. Я думаю, что для нее это как раз шанс. Объективно девочки тоже могут бороться за медали, они все конкурентоспособны. Это не поездка за приобретением опыта, а для Маши эта поездка за медалью. Она абсолютно может рассчитывать на призовое место. Константинова? Это дебют, поэтому пока нет. Но сложно сказать, сейчас девочки выстреливают», — приводит слова Авербуха РИА Новости.