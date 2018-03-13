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Алексей Мишин: «Отказ от поездки на ЧМ не скажется на светлом будущем Медведевой»
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Алексей Мишин: «Отказ от поездки на ЧМ не скажется на светлом будущем Медведевой» 

Спорт-Экспресс 13 марта 2018
Заслуженный тренер России Алексей Мишин поддержал решение Евгении Медведевой не ехать на чемпионат мира по состоянию здоровья. Российская фигуристка побеждала на двух последних чемпионатах мира, а на Олимпиаде завоевала серебро в одиночном катании и в командном турнире.
— Считаю, что это очень умный шаг. Во-первых, это будет способствовать ее более быстрому восстановлению, а во— вторых — чемпионке негоже выступать больной на чемпионате мира, — цитирует ТАСС Мишина. — Я ее очень люблю, она мне нравится не только как фигуристка, но и как человек. Она всегда дает взвешенные интервью, очень умные и правильные, у нее большое будущее, она будет радовать нас еще много лет.
Я не вижу никакой трагедии в том, что она пропустит чемпионат, это никак не скажется на ее светлом будущем фигуристки.
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