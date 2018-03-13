Алексей Мишин: «Отказ от поездки на ЧМ не скажется на светлом будущем Медведевой» 

Заслуженный тренер России Алексей Мишин поддержал решение Евгении Медведевой не ехать на чемпионат мира по состоянию здоровья. Российская фигуристка побеждала на двух последних чемпионатах мира, а на Олимпиаде завоевала серебро в одиночном катании и в командном турнире.
— Считаю, что это очень умный шаг. Во-первых, это будет способствовать ее более быстрому восстановлению, а во— вторых — чемпионке негоже выступать больной на чемпионате мира, — цитирует ТАСС Мишина. — Я ее очень люблю, она мне нравится не только как фигуристка, но и как человек. Она всегда дает взвешенные интервью, очень умные и правильные, у нее большое будущее, она будет радовать нас еще много лет.
Я не вижу никакой трагедии в том, что она пропустит чемпионат, это никак не скажется на ее светлом будущем фигуристки.