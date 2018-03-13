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Медведева и Боброва стали гостями телешоу Первого канала «Вечерний Ургант»
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Медведева и Боброва стали гостями телешоу Первого канала «Вечерний Ургант» 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи, вице-чемпионка Олимпиады в Пхёнчхане, чемпионка Европы в танцах на льду Екатерина Боброва стали гостями телешоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщила Екатерина Боброва.
«Друзья! Готовы узнать то, что совершенно точно никогда не знали и не слышали? Что мы с Евгенией Медведевой делали глубокой ночью на уже закрытом катке в «Мегаспорте»? Под какую песню лучше всего сдавать допинг? И другая совершенно эксклюзивная информация — сегодня в шоу «Вечерний Ургант», — написала Боброва на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографию можно на странице Бобровой в «инстаграм».
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