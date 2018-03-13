Медведева и Боброва стали гостями телешоу Первого канала «Вечерний Ургант»

Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи, вице-чемпионка Олимпиады в Пхёнчхане, чемпионка Европы в танцах на льду Екатерина Боброва стали гостями телешоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщила Екатерина Боброва.

«Друзья! Готовы узнать то, что совершенно точно никогда не знали и не слышали? Что мы с Евгенией Медведевой делали глубокой ночью на уже закрытом катке в «Мегаспорте»? Под какую песню лучше всего сдавать допинг? И другая совершенно эксклюзивная информация — сегодня в шоу «Вечерний Ургант», — написала Боброва на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Бобровой в «инстаграм».