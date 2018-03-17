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Татьяна Навка рассказала о трагедии
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Татьяна Навка рассказала о трагедии 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Титулованная российская фигуристка Татьяна Навка в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что когда-то мечтала о победах в одиночном женском катании. Но ближе к 13 годам все изменилось.
«Для меня это была жуткая трагедия. В 13 лет я выросла за лето на 12 сантиметров, и все: раскоординация полностью, руки-ноги не собрать. И меня все время тренеры пугали: "То не прыгнешь — отдадим тебя в танцы". Для меня это слезы. Никакие танцы, никогда в жизни! Но когда уже год прошел, у меня все никак, не прыгаю, на последних позициях, что, скорее всего, и не прыгну, мама говорит: "Тань, ну давай просто попробуем", — поделилась Навка.
Так она попала на тренировку к фигуристам, специализирующимся на танцах. И хотя там все оказалось иначе, ей понравилось. Впрочем, легко ничего не давалось.
Однако в итоге Татьяна Навка и ее партнер Роман Костомаров стали олимпийскими чемпионами. Сейчас, уйдя из большого спорта, Навка танцует в шоу «Руслан и Людмила», где занят и фигурист Петр Чернышев, супруг актрисы Анастасии Заворотнюк. Кудрявцева поинтересовалась, легко ли сложился этот дуэт. «С Петей… как на перине с ним. Очень комфортно», — поделилась Навка.
 Ещё 10 источников 
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