Татьяна Навка рассказала о трагедии

«Для меня это была жуткая трагедия. В 13 лет я выросла за лето на 12 сантиметров, и все: раскоординация полностью, руки-ноги не собрать. И меня все время тренеры пугали: "То не прыгнешь — отдадим тебя в танцы". Для меня это слезы. Никакие танцы, никогда в жизни! Но когда уже год прошел, у меня все никак, не прыгаю, на последних позициях, что, скорее всего, и не прыгну, мама говорит: "Тань, ну давай просто попробуем", — поделилась Навка.

Так она попала на тренировку к фигуристам, специализирующимся на танцах. И хотя там все оказалось иначе, ей понравилось. Впрочем, легко ничего не давалось.