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Студенты ПИФКиС победили на чемпионате мира по фигурному катанию
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Студенты ПИФКиС победили на чемпионате мира по фигурному катанию 

Каховка 14 марта 2018
Фото: Каховка
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2018 прошел с 5 по 11 марта в столице Болгарии Софии. Среди российских спортсменов были студенты Педагогического института физической культуры и спорта.
На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Болгарии российские спортсмены выиграли золото во всех четырех видах программы.
Среди членов российской команды фигуристов были и представители Педагогического института физической культуры и спорта. Победителем в мужском одиночном катании стал первокурсник ПИФКиС Алексей Ерохов, а в спортивных танцах — студент третьего курса ПИФКиС Кирилл Алешин (в паре с Анастасией Скопцовой).
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