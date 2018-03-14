Студенты ПИФКиС победили на чемпионате мира по фигурному катанию

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2018 прошел с 5 по 11 марта в столице Болгарии Софии. Среди российских спортсменов были студенты Педагогического института физической культуры и спорта.

На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Болгарии российские спортсмены выиграли золото во всех четырех видах программы.

Среди членов российской команды фигуристов были и представители Педагогического института физической культуры и спорта. Победителем в мужском одиночном катании стал первокурсник ПИФКиС Алексей Ерохов, а в спортивных танцах — студент третьего курса ПИФКиС Кирилл Алешин (в паре с Анастасией Скопцовой).