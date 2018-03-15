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Медведева высказалась о смене гражданства
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Медведева высказалась о смене гражданства 

Рамблер 15 марта 2018
Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о ее желании сменить гражданство.
>> Названы сроки восстановления Медведевой
«Видимо люди просто переживают за меня таким образом, и это их эмоциональные посылы. Я очень благодарна всем за повышенное внимание и любовь, но, судя по всему, некоторые всерьёз не задумывались о том, что я люблю Россию и буду выступать только за свою страну», — цитирует спортсменку RT.
Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Пхенчхана осудила тех, кто делает подобные информационные вбросы.
«Нельзя сеять панику и совершать подобные вбросы в социальные сети», — сказала Медведева.
Ранее стало известно, что на восстановление после травмы стопы Евгении Медведевой понадобится два месяца.
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