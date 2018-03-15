Медведева высказалась о смене гражданства

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о ее желании сменить гражданство.

«Видимо люди просто переживают за меня таким образом, и это их эмоциональные посылы. Я очень благодарна всем за повышенное внимание и любовь, но, судя по всему, некоторые всерьёз не задумывались о том, что я люблю Россию и буду выступать только за свою страну», — цитирует спортсменку RT.

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Пхенчхана осудила тех, кто делает подобные информационные вбросы.

«Нельзя сеять панику и совершать подобные вбросы в социальные сети», — сказала Медведева.

Ранее стало известно, что на восстановление после травмы стопы Евгении Медведевой понадобится два месяца.