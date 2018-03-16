Авербух: ничего страшного в пропуске ЧМ Медведевой нет

Во вторник стало известно, что победительница двух последних чемпионатов мира Медведева из-за последствий травмы стопы пропустит предстоящее мировое первенство, которое стартует 21 марта в Милане.

"Ничего страшного в пропуске чемпионата мира нет. Главным стартом сезона были Олимпийские игры, а этот чемпионат мира не имеет такого большого веса, это скорее уже заявки на следующий сезон. Сейчас самое важное — восстановиться и начать подготовку к следующему сезону", — сказал Авербух по телефону.

Авербух, на протяжении последних трех сезонов работавший с Медведевой, рассказал, что вопрос постановки новых программ с фигуристкой еще не обсуждался.