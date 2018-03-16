Авербух: ничего страшного в пропуске ЧМ Медведевой нет 

Ничего страшного в пропуске чемпионата мира-2018 двукратной серебряной медалисткой Олимпиады-2018 россиянкой Евгенией Медведевой нет, приоритетной целью фигуристки является полное восстановление после травмы, заявил РИА Новости известный продюсер и хореограф Илья Авербух.
Во вторник стало известно, что победительница двух последних чемпионатов мира Медведева из-за последствий травмы стопы пропустит предстоящее мировое первенство, которое стартует 21 марта в Милане.
"Ничего страшного в пропуске чемпионата мира нет. Главным стартом сезона были Олимпийские игры, а этот чемпионат мира не имеет такого большого веса, это скорее уже заявки на следующий сезон. Сейчас самое важное — восстановиться и начать подготовку к следующему сезону", — сказал Авербух по телефону.
Авербух, на протяжении последних трех сезонов работавший с Медведевой, рассказал, что вопрос постановки новых программ с фигуристкой еще не обсуждался.
"Пока к этой теме мы не обращались. Сейчас главное для Жени — восстановиться", — подчеркнул собеседник агентства.