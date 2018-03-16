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«Загитовой на ЧМ-2018 надо справиться с давлением»
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«Загитовой на ЧМ-2018 надо справиться с давлением» 

Р-Спорт 18 часов назад
Фото: Р-спорт
Олимпийской чемпионке Пхенчхана в одиночном фигурном катании Алине Загитовой на чемпионате мира в Милане в первую очередь нужно будет справиться с психологической ответственностью, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.
Загитова в текущем сезоне выиграла Олимпиаду, стала второй в командных соревнованиях на Играх в Пхенчхане, победила на чемпионате Европы и в финале Гран-при. Во вторник стало известно, что чемпионка мира двух последних лет Евгения Медведева из-за последствий травмы стопы пропустит предстоящее мировое первенство, которое пройдет в конце марта в Милане.
"Так нельзя говорить (про отсутствие конкуренции у Загитовой), — сказал Авербух по телефону. — На Алину свалилась ответственность. Все-таки на Олимпиаде она выступала в качестве такой темной лошадки, а весь груз психологической ответственности был на Жене Медведевой, а сейчас все будут ждать от Алины. И ей надо будет бороться уже с другим грузом — психологическим давлением".
"Технический отрыв у Алины очень высокий, потенциально она претендует на золотую медаль, но тут уже вопрос психологический. Плюс Алина весь сезон держала очень хорошую форму, выиграла все старты сезона, поэтому, насколько эта форма удержится до конца сезона, говорить сложно. Главное — справиться с тем, что все говорят: "Ты должна победить". Это очень сильное давление. Но технический запас у нее настолько выше, чем у ее конкуренток, что, думаю, все будет хорошо", — продолжил он.
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