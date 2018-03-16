Вернется ли Медведева после травмы?

«Чемпионат» рассказал о прославленных спортсменках, сумевших и не сумевших вернуться на прежний уровень после травм, а также задался вопросом, получится ли это у фигуристки Евгении Медведевой

Ким Ен А из Южной Кореи, «последняя» фигуристка, которая всерьез «сопротивлялась» россиянкам на Олимпиадах, множество раз за карьеру сталкивалась с травмами. Так, еще при переходе во «взрослое» катание у нее была обнаружена межпозвонковая грыжа, а год спустя она получила травму бедра. Тем не менее кореянка выиграла Олимпийские игры 2010 года. Кроме того, за полгода до Игр в Сочи Ким травмировала плюсневую кость и восстанавливалась два месяца, однако завоевала сочинское серебро.

Прославленная американская бегунья Эллисон Феликс в 2013-м разорвала сухожилие во время забега на чемпионате мира в Москве. Восстановление заняло шесть месяцев, но не повлияло на ее выдающиеся результаты — три золота чемпионатов мира и два олимпийских после травмы.

Россиянка Елена Исинбаева также преодолела последствия травмы на своем чемпионском пути. За полгода до главного мирового рекорда в карьере прыгунья разорвала мышцы бедра.

В 1996-м горнолыжница из США Пикабо Стрит получила травму колена, лечилась целый год, а еще через один выиграла Олимпиаду.

Операция на травмированной стопе не помешала художественной гимнастке Яне Кудрявцевой выиграть серебро на Олимпийских играх в Рио. Однако после них спортсменка завершила карьеру из-за усугубления травмы.

Легендарная спортивная гимнастка из Румынии Надя Команечи травмировала спину за год до московских Игр 1980 года. Итогом специально разработанной программы восстановления стали четыре олимпийские награды, в том числе две золотые. Год спустя румынка завершила карьеру из-за последствий травмы.

Наконец, знаменитая российская волейболистка Екатерина Гамова , чемпионка мира и вице-чемпионка Олимпиад, травмировалась перед Играми-2016 и была вынуждена попрощаться со спортом.

Три дня назад Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что фигуристка Евгения Медведева не примет участия в чемпионате мира в Милане из-за неполноценной реабилитации после травмы правой ноги, которую она получила в 2017 году.