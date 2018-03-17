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Болельщики сделали Медведевой подарок
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Болельщики сделали Медведевой подарок 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Instagram
Болельщики подарили российской фигуристке Евгении Медведевой копию золотой медали Олимпийских игр 2018 года, передает «Sports.Ru».
«Сегодня я получила свою третью олимпийскую медаль. Мои фанаты — самые лучшие на свете», — сообщила в инстаграме. На медали вместо пяти олимпийских колец изображены сердечки, над которыми выгравирована надпись «Рождена, чтобы творить историю».
На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева завоевала серебро в командном турнире, в одиночном катании она также удостоилась серебряной медали, уступив лишь другой россиянке Алине Загитовой.
 Ещё 12 источников 
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