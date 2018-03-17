Болельщики сделали Медведевой подарок

«Сегодня я получила свою третью олимпийскую медаль. Мои фанаты — самые лучшие на свете», — сообщила в инстаграме. На медали вместо пяти олимпийских колец изображены сердечки, над которыми выгравирована надпись «Рождена, чтобы творить историю». Болельщики подарили российской фигуристке Евгении Медведевой копию золотой медали Олимпийских игр 2018 года, передает «Sports.Ru»

На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева завоевала серебро в командном турнире, в одиночном катании она также удостоилась серебряной медали, уступив лишь другой россиянке Алине Загитовой.