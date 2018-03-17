Болельщики сделали Медведевой подарок 

Болельщики подарили российской фигуристке Евгении Медведевой копию золотой медали Олимпийских игр 2018 года, передает «Sports.Ru».
«Сегодня я получила свою третью олимпийскую медаль. Мои фанаты — самые лучшие на свете», — сообщила в инстаграме. На медали вместо пяти олимпийских колец изображены сердечки, над которыми выгравирована надпись «Рождена, чтобы творить историю».
На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева завоевала серебро в командном турнире, в одиночном катании она также удостоилась серебряной медали, уступив лишь другой россиянке Алине Загитовой.