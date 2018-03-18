Тренер фигуриста Алиева: мы усложним произвольную программу к ЧМ

Тренер российского фигуриста Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын заявил, что произвольная программа его подопечного на чемпионате мира будет сложнее, чем на Олимпиаде. «Произвольную программу на чемпионате мира Дима усложнит: будет исполнять четверной лутц, два четверных тулупа и два тройных акселя. В короткой программе тот же набор, что и на Олимпиаде: четверные лутц и тулуп», — приводит слова Рукавицына РИА Новости

На Играх в Пхёнчхане Алиев занял седьмое место, показав по итогам произвольной программы результат в 168,53 балла и 13-е место.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 25 марта в итальянском Милане.