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Тренер фигуриста Алиева: мы усложним произвольную программу к ЧМ
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Тренер фигуриста Алиева: мы усложним произвольную программу к ЧМ 

RT на русском 11 часов назад
Тренер российского фигуриста Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын заявил, что произвольная программа его подопечного на чемпионате мира будет сложнее, чем на Олимпиаде. «Произвольную программу на чемпионате мира Дима усложнит: будет исполнять четверной лутц, два четверных тулупа и два тройных акселя. В короткой программе тот же набор, что и на Олимпиаде: четверные лутц и тулуп», — приводит слова Рукавицына РИА Новости.
На Играх в Пхёнчхане Алиев занял седьмое место, показав по итогам произвольной программы результат в 168,53 балла и 13-е место.
Чемпионат мира пройдет с 21 по 25 марта в итальянском Милане.
Ранее сообщалось, что болельщики подарили Евгении Медведевой копию золотой олимпийской медали.
RT на русском: последние новости
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