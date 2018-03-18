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Олимпийские чемпионы по фигурному катанию проголосовали в Туле
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Олимпийские чемпионы по фигурному катанию проголосовали в Туле 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Звезды фигурного катания проголосовали в Туле. Юные фигуристы, специально ожидавшие их на участке, подарили им тульские пряники.
Сегодня в центре Тулы на губернском катке ожидается ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», посвященное воссоединению Крыма с Россией. В нем принимают участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию Александр Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Татьяна Волосажар, Максим Траньков, Максим Маринин, Илья Авербух, Антон Сихарулидзе.
Перед выступлением фигуристы приняли участие в выборах. Для голосования спортсмены выбрали именной участок «Спортивный» на улице Фрунзе, 17. Туляки, бывшие в это же время на участке, брали автографы у звезд фигурного катания спортсменов, делали с ними селфи. Чемпионы со своей стороны приглашали туляков на свое шоу, обещая, что в программе только лучшие их номера.
Ледовое шоу начнется в 21.00. Затем перед туляками выступит группа «Серебро». В мэрии города заверили, что общественный транспорт по этому случаю будет работать до полуночи.
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