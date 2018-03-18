Олимпийские чемпионы по фигурному катанию проголосовали в Туле

Звезды фигурного катания проголосовали в Туле. Юные фигуристы, специально ожидавшие их на участке, подарили им тульские пряники.

Перед выступлением фигуристы приняли участие в выборах. Для голосования спортсмены выбрали именной участок «Спортивный» на улице Фрунзе, 17. Туляки, бывшие в это же время на участке, брали автографы у звезд фигурного катания спортсменов, делали с ними селфи. Чемпионы со своей стороны приглашали туляков на свое шоу, обещая, что в программе только лучшие их номера.

Ледовое шоу начнется в 21.00. Затем перед туляками выступит группа «Серебро». В мэрии города заверили, что общественный транспорт по этому случаю будет работать до полуночи.