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Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
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Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз 

Рамблер 6 часов назад
На прошедшей Олимпиаде российские фигуристки заняли первых два места на пьедестале почёта. Симпатии болельщиков разделились между чемпионкой Алиной Загитовой и серебряным призёром Евгенией Медведевой. Многие сочли, что Медведева была достойна первого места больше, чем её соперница. Фанаты прославленной фигуристки решили сами сделать для неё золотую медаль. Они подкараулили девушку возле её дома и вручили медаль с сердечками. Евгения была очень тронута и не смогла сдержать слёз. Эта награда, говорящая не только о спортивных заслугах, но и о всенародном обожании, заняла место в её коллекции.
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