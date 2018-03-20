Чемпионат мира по фигурному катанию — 2018. Костюмы фигуристов, программы

А ещё максимум откровенности и зебра, увидевшая первый снег, — в фотографиях самых странных и смешных костюмов на ЧМ по фигурному катанию.

Есть множество причин любить фигурное катание. Можно просто переживать за российских спортсменов, всегда сражающихся за места на пьедестале почёта. Можно считать обороты в прыжках и удивляться тому, как стремительно развивается техническая сторона этого вида спорта. Можно наслаждаться эстетикой катания, красотой вращения, пластикой фигуристов и фигуристок. А можно смотреть на этот вид спорта со стороны поистине театрального зрелища — это ведь шикарные костюмы, яркие образы, а порой и целая душераздирающая история на льду. В преддверии старта чемпионата мира по фигурному катанию в Милане мы решили вспомнить, как выглядели самые яркие костюмы, которые примеряли спортсмены на турнирах самого высокого уровня.

Двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес неоднократно радовал зрителей своими необычными и яркими костюмами. Например, в 2014 году, во время показательных выступлений в Саитаме, он предстал в образе Супермена. Полетать ему не пришлось, зато с коньками этот испанский супергерой управлялся великолепно.

Конечно, историю о пиратах Карибского моря лучше всех рассказал бы фигурист из Англии или, например, Португалии. Но эту задачу за соседей решился выполнить Хавьер Фернандес. Испанец исполнял программу на пике популярности саги, например на чемпионате мира 2011 года.

Оксана Домнина и Максим Шабалин всегда экспериментировали с костюмами. То цветные лоскуты аборигенов, то цветастые шарфы и кепки. То белые маски в сочетании со строгой тёмной одеждой. Получилось слегка пугающе, зато их выступление на ЧМ-2007 всем запомнилось.

Фигуристы нередко примеряют костюмы клоунов, но мало у кого получается сделать это с такой же страстью и харизмой, как у немецкой пары Нелли Жиганшина Александр Гажи . На чемпионате мира 2011 года в Москве они российских зрителей изрядно повеселили.

Едкий розовый костюм Алёны Савченко , выступавшей с Робином Шолковы на чемпионате мира 2014 года, безусловно, болельщикам, запомнился, но скорее со знаком «минус». Его сравнивали и с розовым взрывом, и с солнечным затмением, а ещё говорили, что он может повредить зрение.

«Кислотная зебра» Стефана Ламбьеля — притча во языцех в мире фигурного катания. Швейцарец почему-то решил выступить под «Времена года» Вивальди в костюме зебры. Костюм фигурист придумал сам — хотел изобразить зебру, которая впервые в жизни увидела снег. Поначалу все были в шоке, включая и тренера, однако впоследствии этот костюм стал визитной карточкой Ламбьеля, и фигурист в нём завоевал серебряную медаль Олимпиады в Турине.

Француженка Мае Беренис Мейте — одна из немногих темнокожих фигуристок, выступающих на высоком уровне. Из-за её цвета кожи обычные, казалось бы, костюмы смотрятся на ней иначе. Посмотрите только на её золотое одеяние на чемпионат мира — 2013. Ну не чудо ли?

Французы Натали Пешала и Фабьян Бурза на том же чемпионате мира в Лондоне в соревновании танцевальных пар решили добавить чуть больше откровенности в стиле кабаре. Получилось ярко, но до второй подряд медали мирового первенства этот танец паре добраться не позволил.

Фигурист Ким Люсин из Монако во время чемпионата мира 2014 года решил предстать в образе Супер Марио — героя классической игры 80-х годов. До бонусов Ким добраться на том турнире не сумел — стал 29-м, а по окончании сезона и вовсе повесил коньки и кепку на гвоздь.

На командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио Михаил Коляда решил перевоплотиться в женщину — старую и страшную. Иными словами, сыграл на льду Бабу-Ягу в своём показательном выступлении. Вряд ли японцы узнали персонажа из русского фольклора, но однозначно поняли, что речь идёт о жуткой и злой ведьме.

Выступление 15-летней Евгении Медведевой на турнире Dreams on Ice в Японии вызвало настоящий фурор! Всё дело в том, что российская фигуристка выступила в образе героини аниме «Сейлор Мун», крайне популярном в Стране восходящего солнца в 90-х и нулевых. Стоит ли говорить, что на чемпионате мира 2017 года во время показательных выступлений на трибунах был аншлаг?