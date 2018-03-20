Наталья Бестемьянова: «Степановой и Букину будет тяжело соперничать с Пападакис и Сизероном, но за пьедестал на ЧМ бороться нужно»

— Степанова/Букин — уже известная пара. Когда на январском чемпионате Европы в Москве она заняла третье место, представители французской федерации прямо говорили, что у Габриэлы Пападакис Гийома Сизерона выросли сильные достойные соперники, — приводит «Команда России» слова Бестемьяновой. — Предполагаю, что Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев карьеру все-таки закончат, хотя пока они объявили, что только пропускают сезон. Не думаю, что им целесообразно возвращаться — возраст. Поэтому Степанова и Букин становятся первой парой России. Надеюсь, что в следующие четыре года им будут не мешать, а помогать.

В Милане с Пападакис и Сизероном соперничать будет сложно, но за пьедестал бороться нужно.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 25 марта в Милане.