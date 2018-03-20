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Наталья Бестемьянова: «Степановой и Букину будет тяжело соперничать с Пападакис и Сизероном, но за пьедестал на ЧМ бороться нужно»
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Наталья Бестемьянова: «Степановой и Букину будет тяжело соперничать с Пападакис и Сизероном, но за пьедестал на ЧМ бороться нужно» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова, выступавшая в паре с Андреем Букиным, считает, что Александра Степанова и Иван Букин могут бороться за медали на чемпионате мира. Она также выразила мнение, что Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завершат карьеру.
— Степанова/Букин — уже известная пара. Когда на январском чемпионате Европы в Москве она заняла третье место, представители французской федерации прямо говорили, что у Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона выросли сильные достойные соперники, — приводит «Команда России» слова Бестемьяновой. — Предполагаю, что Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев карьеру все-таки закончат, хотя пока они объявили, что только пропускают сезон. Не думаю, что им целесообразно возвращаться — возраст. Поэтому Степанова и Букин становятся первой парой России. Надеюсь, что в следующие четыре года им будут не мешать, а помогать.
В Милане с Пападакис и Сизероном соперничать будет сложно, но за пьедестал бороться нужно.
Чемпионат мира пройдет с 21 по 25 марта в Милане.
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