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Тренер фигуристов Крылова: возвращаюсь в Россию работать на свою страну
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Тренер фигуристов Крылова: возвращаюсь в Россию работать на свою страну 

Р-Спорт 4 часа назад
Известный танцевальный тренер Анжелика Крылова сообщила РИА Новости, что сразу после чемпионата мира по фигурному катанию возвращается в Россию из Детройта, чтобы продолжить работу в школе Елены Чайковской.
"Я действительно возвращаюсь в Россию и, думаю, надолго — чувствую, что в Детройте уткнулась в некий творческий тупик, — сообщила экс-фигуристка. — Пока не могу рассказывать о своей будущей работе предметно, но она согласована как с Чайковской, на катке которой я планирую работать, так и с руководством ФФККР. Все восприняли мое возвращение позитивно. Есть некоторые предварительные договоренности и с фигуристами. Очень хочу поработать на свою страну и надеюсь, что эта работа станет для меня шагом вперед".
Крылова становилась чемпионкой мира в танцах на льду в 1998 и 1999 годах в паре с Олегом Овсянниковым, затем перебралась в США и работала в Детройте. Под ее руководством тренировались такие пары, как Кейтлин Уивер/Эндрю Поже, Натали Пешала/Фабьен Бурза, Федерика Файелла/Массимо Скали.
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