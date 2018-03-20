Тренер фигуристов Крылова: возвращаюсь в Россию работать на свою страну

"Я действительно возвращаюсь в Россию и, думаю, надолго — чувствую, что в Детройте уткнулась в некий творческий тупик, — сообщила экс-фигуристка. — Пока не могу рассказывать о своей будущей работе предметно, но она согласована как с Чайковской, на катке которой я планирую работать, так и с руководством ФФККР. Все восприняли мое возвращение позитивно. Есть некоторые предварительные договоренности и с фигуристами. Очень хочу поработать на свою страну и надеюсь, что эта работа станет для меня шагом вперед".