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Сотскова выступит после Загитовой на ЧМ в Милане
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Сотскова выступит после Загитовой в короткой программе на ЧМ в Милане 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: РИА Новости
В среду, 21 марта, в Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Стало известно, в каком порядке спортсменки покажут свои короткие программы в соревнованиях одиночниц. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выйдет на лёд 34-й среди 37 участниц. В заключительной разминке выступит ещё одна представительница России, Мария Сотскова, которая получила 35-й стартовый номер.
В последней разминке также короткие программы покажут японка Вакаба Хигути, итальянка Каролина Костнер, канадка Кэйтлин Осмонд и японка Сатоко Мияхара.
Третья российская фигуристка Станислава Константинова выйдет на лёд 24-й, в пятой разминке. В произвольную программу пройдут 24 лучшие спортсменки по итогам короткой программы.
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