ЧМ-2018: без Медведевой, но все равно с «Карениной»

Как это часто бывает в олимпийские годы, до первенства планеты доехали отнюдь не все. Если быть точным — меньше половины из дюжины призеров Пхенчхана-2018 в личных видах. В Италии не будет японца Юдзуру Ханю, испанца Хавьера Фернандеса, канадских танцоров Тессы Вирчу и Скотта Мойра, сильнейшего из китайских дуэтов в парном катании. Есть потери и у российской команды: Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым сослались на усталость, Ксении Столбовой/Федору Климову и Евгении Медведевой помешали травмы.
Таким образом, продолжения дуэли между Медведевой и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой мы на этом чемпионате не увидим. На что же там тогда смотреть?
ДЕБЮТАНТКА КОНСТАНТИНОВА
А вот на женское катание все равно и смотреть. Причем не только из-за того, что 15-летняя Загитова явно собирается закончить суперсезон с «Большим шлемом», добавив золото ЧМ к медалям высшего достоинства, уже добытым ей на Олимпиаде, чемпионате Европы и в финале «Гран-при». Хотя и это (в последний раз насладиться великолепной произвольной программой на музыку из балета «Дон Кихот», которую Алина исполняет уже полтора года) — тоже вполне себе достойный повод. Но, тем не менее, не единственный.
Дело в том, что в Милане состоится дебют в сборной совершенно новой фигуристки, которая широкой публике известна не так хорошо. Даже в России. Итак, знакомьтесь: Станислава Константинова.
Ей 17. Родилась, живет и тренируется в Санкт-Петербурге у Валентины Чеботаревой. Несмотря на вполне зрелый по меркам наших одиночниц возраст еще ни разу не выступала на «взрослых» этапах «Гран-при», да и в юниорской серии не имеет побед или выходов в финал. Трижды выигрывала турниры уровнем пониже в Таллине и Загребе. Официальный личный рекорд по сумме — 199,68 балла. Это 28-е место за всю историю женского катания и 10-е — среди действующих российских фигуристок. Только что, в начале марта Константинова на юниорском ЧМ в Софии стала лишь четвертой, оставшись в тени Александры Трусовой, которая выдала феноменальный прокат с двумя четверными прыжками в произвольной.
Ну и что же, спросите вы, эта девочка делает на чемпионате мира? Не в какой-нибудь сборной, а в сборной России, где всемирно известными призершами ЧМ, ЧЕ и т.д. можно запрудить хоть весь мировой океан: Радионова, Туктамышева, Цурская, Погорилая, Леонова! Кто пустил в национальную команду эту непонятную протеже?..
Как ни странно, банальный спортивный принцип. В декабре на чемпионате страны Константинова заняла четвертое место, и именно оно сейчас принесло ей путевку в Милан, ставшую вакантной после отказа Медведевой. Последняя на ЧР-2017, кстати, тоже не выступала, а 14-летняя Алена Косторная, ставшая там третьей, еще не может кататься «по взрослым» из-за юного возраста. Как и вся остальная «армия» наших чудо-юниорок, во главе с упомянутой выше Трусовой — той вообще еще только 13.
«ПРОКАТ ЖИЗНИ» В РОДНОМ ПИТЕРЕ
Вот и получается, что следующей в «очереди» после Загитовой и Марии Сотсковой стояла как раз Константинова. Насколько это справедливо — вопрос, что называется, обсуждаемый, но по крайней мере некая логика тут налицо. И судить о ее правильности можно будет только после миланского чемпионата.
Скажем, вы уверены, что «деревянная» медаль чемпионата России заведомо хуже такого же результата на ЧЕ? Я вот, ей-богу, не уверен. Кстати, четвертой на последнем, московском первенстве континента с суммой 200,81 была Сотскова. Которая в произвольной программе ЧР обошла Константинову на символические шесть десятых балла, проиграв ей по технической оценке больше трех.
Собственно, та произвольная и вывела Константинову на ЧМ в Милане. После 10-го места в короткой она выдала вдохновенный «прокат жизни», за который получила «стоячую» овацию от публики и вполне гроссмейстерские 144,77 от судей. Да, дело было в родном Питере со всеми вытекающими отсюда «поправками на ветер». Но выступление, уверяю вас, получилось действительно великолепным. И, между прочим, эта программа у нее — на тот же саундтрек из фильма «Анна Каренина», что и у Медведевой.
Так что не будем хоронить раньше времени нашу неожиданную дебютантку. А вдруг и правда найдем еще одну, новую звезду? Которая, в отличие от Трусовой и прочих «среднеклассниц» уже вымахала на 166 см и возрастных изменений в организме может особо не опасаться.
Ну и за другими видами ЧМ-2018, конечно, последим. Там тоже вопросов хватает. Как проявит себя наш молодой танцевальный дуэт Степанова/Букин, не допущенный на Олимпиаду? Смогут ли Тарасова/Морозов навязать борьбу чемпионам Пхенчхана Савченко/Массо не только в короткой программе, но и по сумме двух? Сделает ли опять шесть четверных в произвольной американец Нэйтан Чен? И так далее. Чемпионат мира — это вам не бирюльки.
Расписание ЧМ-2018
21 марта среда
12.45-18.36 20.20-1.00 Женщины. Короткая программа Пары. Короткая программа
22 марта четверг
12.05-17.43 20.55-23.54 Мужчины. Короткая программа Пары. Произвольная программа
23 марта пятница
13.00-17.57 20.30-0.25 Танцы. Короткая программа Женщины. Произвольная программа
24 марта суббота
12.00-16.04 17.20-20.36 Мужчины. Произвольная программа Танцы. Произвольная программа
Время начала и окончания всех соревнований — московское.
Состав участников чемпионата
Сборная России
Зарубежные претенденты на медали
Не выступят на ЧМ-2018
Мужчины
Сема Уно (Япония) Нэйтан Чен (США) Боян Цзинь (Китай) Винсент Чжоу (США)
Юдзуру Ханю (Япония) Хавьер Фернандес (Испания) Патрик Чан (Канада)
Женщины
Алина Загитова Мария Сотскова Станислава Константинова
Кэйтлин Осмонд (Канада) Каролина Костнер (Италия) Сатоко Мияхара (Япония) Вакаба Хигучи (Япония)
Евгения Медведева (Россия) Каори Сакамото (Япония) Эшли Вагнер (США)
Евгения Тарасова/Владимир Морозов Наталья Забияко/Александр Энберт Кристина Астахова/Алексей Рогонов
Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай) Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) Валентина Маркеи/Ондржей Хотарек (Италия)
Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада)
Танцы
Александра Степанова/Иван Букин Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро
Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия) Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада)
Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия)