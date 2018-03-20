ЧМ-2018: без Медведевой, но все равно с «Карениной»

Россия на ЧМ-2018: без Медведевой, но все равно с «Анной Карениной»

ДЕБЮТАНТКА КОНСТАНТИНОВА Таким образом, продолжения дуэли между Медведевой и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой мы на этом чемпионате не увидим. На что же там тогда смотреть?

А вот на женское катание все равно и смотреть. Причем не только из-за того, что 15-летняя Загитова явно собирается закончить суперсезон с «Большим шлемом», добавив золото ЧМ к медалям высшего достоинства, уже добытым ей на Олимпиаде, чемпионате Европы и в финале «Гран-при». Хотя и это (в последний раз насладиться великолепной произвольной программой на музыку из балета « Дон Кихот », которую Алина исполняет уже полтора года) — тоже вполне себе достойный повод. Но, тем не менее, не единственный.

Дело в том, что в Милане состоится дебют в сборной совершенно новой фигуристки, которая широкой публике известна не так хорошо. Даже в России. Итак, знакомьтесь: Станислава Константинова.

Ей 17. Родилась, живет и тренируется в Санкт-Петербурге у Валентины Чеботаревой . Несмотря на вполне зрелый по меркам наших одиночниц возраст еще ни разу не выступала на «взрослых» этапах «Гран-при», да и в юниорской серии не имеет побед или выходов в финал. Трижды выигрывала турниры уровнем пониже в Таллине и Загребе. Официальный личный рекорд по сумме — 199,68 балла. Это 28-е место за всю историю женского катания и 10-е — среди действующих российских фигуристок. Только что, в начале марта Константинова на юниорском ЧМ в Софии стала лишь четвертой, оставшись в тени Александры Трусовой , которая выдала феноменальный прокат с двумя четверными прыжками в произвольной.

Ну и что же, спросите вы, эта девочка делает на чемпионате мира? Не в какой-нибудь сборной, а в сборной России, где всемирно известными призершами ЧМ, ЧЕ и т.д. можно запрудить хоть весь мировой океан: Радионова, Туктамышева, Цурская, Погорилая, Леонова! Кто пустил в национальную команду эту непонятную протеже?..

«ПРОКАТ ЖИЗНИ» В РОДНОМ ПИТЕРЕ Как ни странно, банальный спортивный принцип. В декабре на чемпионате страны Константинова заняла четвертое место, и именно оно сейчас принесло ей путевку в Милан, ставшую вакантной после отказа Медведевой. Последняя на ЧР-2017, кстати, тоже не выступала, а 14-летняя Алена Косторная , ставшая там третьей, еще не может кататься «по взрослым» из-за юного возраста. Как и вся остальная «армия» наших чудо-юниорок, во главе с упомянутой выше Трусовой — той вообще еще только 13.

Вот и получается, что следующей в «очереди» после Загитовой и Марии Сотсковой стояла как раз Константинова. Насколько это справедливо — вопрос, что называется, обсуждаемый, но по крайней мере некая логика тут налицо. И судить о ее правильности можно будет только после миланского чемпионата.

Скажем, вы уверены, что «деревянная» медаль чемпионата России заведомо хуже такого же результата на ЧЕ? Я вот, ей-богу, не уверен. Кстати, четвертой на последнем, московском первенстве континента с суммой 200,81 была Сотскова. Которая в произвольной программе ЧР обошла Константинову на символические шесть десятых балла, проиграв ей по технической оценке больше трех.

Собственно, та произвольная и вывела Константинову на ЧМ в Милане. После 10-го места в короткой она выдала вдохновенный «прокат жизни», за который получила «стоячую» овацию от публики и вполне гроссмейстерские 144,77 от судей. Да, дело было в родном Питере со всеми вытекающими отсюда «поправками на ветер». Но выступление, уверяю вас, получилось действительно великолепным. И, между прочим, эта программа у нее — на тот же саундтрек из фильма «Анна Каренина», что и у Медведевой.

Так что не будем хоронить раньше времени нашу неожиданную дебютантку. А вдруг и правда найдем еще одну, новую звезду? Которая, в отличие от Трусовой и прочих «среднеклассниц» уже вымахала на 166 см и возрастных изменений в организме может особо не опасаться.

Ну и за другими видами ЧМ-2018, конечно, последим. Там тоже вопросов хватает. Как проявит себя наш молодой танцевальный дуэт Степанова/Букин, не допущенный на Олимпиаду? Смогут ли Тарасова/Морозов навязать борьбу чемпионам Пхенчхана Савченко/Массо не только в короткой программе, но и по сумме двух? Сделает ли опять шесть четверных в произвольной американец Нэйтан Чен? И так далее. Чемпионат мира — это вам не бирюльки.

Расписание ЧМ-2018

21 марта среда

12.45-18.36 20.20-1.00 Женщины. Короткая программа Пары. Короткая программа

22 марта четверг

12.05-17.43 20.55-23.54 Мужчины. Короткая программа Пары. Произвольная программа

23 марта пятница

13.00-17.57 20.30-0.25 Танцы. Короткая программа Женщины. Произвольная программа

24 марта суббота

12.00-16.04 17.20-20.36 Мужчины. Произвольная программа Танцы. Произвольная программа

Время начала и окончания всех соревнований — московское.

Состав участников чемпионата

Сборная России

Зарубежные претенденты на медали

Не выступят на ЧМ-2018

Мужчины

Женщины

Алина Загитова Мария Сотскова Станислава Константинова

Кэйтлин Осмонд (Канада) Каролина Костнер (Италия) Сатоко Мияхара (Япония) Вакаба Хигучи (Япония)

Танцы