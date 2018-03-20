ЧМ-2018. Как выступят Загитова, Коляда

Чемпионат мира по фигурному катанию 2018. Как выступят Загитова, Коляда

Олимпийское похмелье? 6 четверных? Странная россиянка? Всё о главных интригах чемпионата мира по фигурному катанию — 2018.

С 19 по 25 марта в Милане пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию — 2018. Главный вопрос — сколько и каких медалей завоюет Россия, но и без него интриг будет предостаточно. Например… …олимпийское похмелье Загитовой — оно существует? Действующие олимпийские чемпионы довольно прохладно относятся к чемпионату мира и не всегда добираются до него. Собраться с силами и найти мотивацию после главного турнира четырёхлетия порой очень трудно. Не будем брать в расчёт Алёну Савченко . Она прошла пять Олимпиад и выиграла пять чемпионатов мира. А ей всё мало. Алине Загитовой на такое количество турниров сил не хватит. Но должно хватить на ЧМ в Милане.

Сколько квот привезут российские танцоры? Сразу вспоминается Юлия Липницкая , которая, в отличие от Аделины Сотниковой , поехала на постолимпийский чемпионат мира. Это было последнее выступление девочки в красном пальто. На турнире в Японии Юлия выжимала из себя последние соки, упала в произвольной, но завоевала серебро. В каком состоянии Алина Загитова — загадка, но очень не хочется, чтобы с ней произошло то же самое, что и с Юлей.

Последние несколько лет наши танцы находятся в упадке. Об этом говорит хотя бы количество пар, выступающих на мировых первенствах. У России — всего две, у США и Канады — по три. Согласно регламенту, страна, результаты двух лучших дуэтов которой в сумме дают 13 и менее мест, получает максимальное количество квот — три. Добиться этого — вот главная задача для танцоров. Кажется, после отказа от участия в турнире Бобровой и Соловьёва сделать это будет нереально. Ведь пара Загорски/Гурейро — дебютанты чемпионата мира, да и на Олимпиаде дуэт остался лишь 13-м.

Однако в пользу России говорит и сила Степановой и Букина. Пара несправедливо пропустила Игры в Корее, однако по ходу сезона смотрелась очень солидно, однажды в короткой программе даже опередив Боброву и Соловьёва. У Александры и Ивана есть шансы попасть в пятёрку, а то и за медаль побороться. Ведь турнир в Милане пропускают сразу несколько сильных дуэтов: Вирчу и Мойр, Майя и Алекс Шибутани. Но три квоты российская сборная получит только в случае блестящего выступления своих фигуристов. В это мы особо не верим. Исполнит ли Нэтан Чен вновь шесть четверных в программе?

Сколько раз упадёт Коляда? Самым красивым исходом мужского турнира станет победа американца Нэтана Чена. Ведь с ним на Олимпиаде случилась настоящая трагедия. В Пхёнчхане в короткой программе фигурист стал 17-м, сорвав все прыжки. Тренер Нэтана Рафаэл Арутюнян позже признался, что, возможно, на решение прыгать в короткой четверной лутц и флип повлияла семья Чена. Как бы то ни было, на следующий день после провала он потрясающе исполнил произвольную программу. Американец сделал шесть четверных прыжков, став первым фигуристом в истории, кому это удалось. До бронзы ему не хватило восемь баллов. В Милане Чен должен быть в медалях, да и одним из главных претендентов на золото его тоже нужно назвать. Чемпионат мира пройдёт без двукратного олимпийского чемпиона Ханю и бронзового призёра Фернандеса. Предположу, что на мировом первенстве 18-летний Чен упростит короткую программу, но обязательно пойдёт на шесть четверных. И для него исполнить все прыжки чисто не такая уж невыполнимая миссия.

После Олимпийских игр Михаил Коляда хлебнул негатива по полной. И самое забавное, что спортсмена ругали люди, которые первый раз в жизни включили фигурное катание. Видите ли, Коляда слишком много падал. И никого не волновало, что два года назад у Михаила была тяжелейшая травма, из-за которой он пропустил целый сезон, а потом пришлось форсировать подготовку и быстро учить четверной лутц. Петербуржцу не хватило времени, чтобы отточить технику, но сейчас он всё равно самый стабильный фигурист России. И даже с падениями способен набирать больше конкурентов.

Правда, это не отменяет того, что Михаил со своим тренером Валентиной Чеботарёвой допустил ряд ошибок. Например, расстановку прыжков в короткой программе надо было поменять ещё в начале сезона. Весь сезон Коляда прыгает сначала четверной лутц, а затем сразу каскад с четверным тулупом. И чаще всего получается так, что после ошибки на четверном лутце («бабочка» или падение) фигурист заваливает и каскад, лишаясь сразу двух прыжковых элементов.

Непонятно, почему нельзя поменять два элемента местами: сначала чисто выполнять каскад (его Михаил давно прыгает), а потом экспериментировать с лутцем. И выигрыш будет в баллов шесть-семь. Но, кажется, этого в Милане мы не дождёмся. Выиграют ли Тарасова и Морозов золото?

Если уж на Олимпиаде российские пары остались без медали — дело плохо. Четвёртое место Тарасовой и Морозова на Играх вполне заслуженное, несмотря на то что последние три года все ждали от этой пары прогресса. И он случился, чего стоит только четверная подкрутка — элемент ультра-си, который дуэт исполняет стабильно. В остальном же — частые ошибки на прыжках, невыразительные программы и блеклые костюмы. А ведь со спортсменами работает огромная команда Нины Мозер . Неужели за все годы не нашлось специалиста, который стабилизировал бы прыжки и выбросы? Или стилиста, который вместо безвкусного жёлтого платья в чёрный горох подобрал бы Евгении красивый костюм?

Заслуженно ли Константинова попала на ЧМ? У российской пары не так много шансов на золото. Даже в отсутствие китайцев Вэньцзин и Цун, а также канадцев Дюамель и Рэдфорда (оба дуэта опередили россиян на Олимпиаде), вряд ли Тарасова и Морозов выиграют. Но и здесь остаться без медали — это совсем уже катастрофа.