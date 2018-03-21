Загитова идет на свой вечный рекорд

Алина Загитова в свой дебютный взрослый сезон может добиться исторического достижения: выиграть сразу все крупнейшие старты в мире фигурного катания. Сегодня россиянка начинает путь за недостающим трофеем.

Знатоки фигурного катания, уверен, сразу же вспомнят неподражаемую Катарину Витт , которая в 1984 и 1988 годах выигрывала за сезон мир, Европу и Олимпийские игры. Но, во-первых, тогда не было Гран-при, а во-вторых, от дебюта в чемпионате ГДР до первого серьезного трофея (чемпионат Европы) прошло шесть лет, а до победы на чемпионате мира у Витт было несколько лет попыток с пятыми-десятыми местами. Плюс к этому Витт не выигрывала юниорский чемпионат мира.

У российского же вундеркинда это первый взрослый сезон. У Алины в активе уже и победный финал Гран-при, и чемпионат Европы и, наконец, Олимпийские игры. До полного комплекта остается лишь чемпионат мира, который Загитова может проиграть только и исключительно себе.

В этой ситуации возникает вопрос — а что будет с мотивацией у 15-летней девочки после такого сезона? Вот она вышла в свой первый взрослый сезон сразу после золота на юниорском чемпионате мира, и сразу же собрала все. Совсем все. И вот с одной стороны: слава, СМИ, желающие привести спортсменку туда, сюда, пригласить на шоу, попросить выступить и, вполне возможно, процессией своей заработать (а после такого сезона вопрос моментальной капитализации далеко не последний), а с другой: опять режим, дисциплина, ежедневные тренировки и новый сезон, где будет все то же самое, что ты только что прошла и выиграла. Как заставить себя идти и выигрывать? Именно на фоне тотального превосходства над соперницами. Очевидно, что лишь Евгения Медведева сейчас может конкурировать с Алиной. Ни японки, ни канадка, ни американки конкуренцию россиянкам составить не могут.

В теории, если никто из девочек не возьмет паузу в карьере, нас ждет увлекательное междуроссийское противостояние, от которого выиграем все мы, так как Алина и Женя вынуждены будут двигаться вперед, двигать вперед свой спорт и усложнять программы, чтобы определять, кто же из них сильнее.

В этой ситуации на первое место выйдет психологическое состояние и Алины, и Жени, которые могут просто эмоционально выгореть. Одна — от головокружительно успешного сезона, другая — от серебра Олимпийских игр на фоне разговоров болельщиков и специалистов, что именно Женя больше заслуживала золото. И тут важно, как в этой ситуации распределит свои силы между учениками (а Алина и Женя не единственные) Этери Тутберидзе — совершенно гениальный тренер, который в нужный момент может выбрать единственно верную модель поведения, позволяющую идеально мобилизовать внутренние ресурсы спортсмена, и у бортика одной-двумя фразами настроить спортсмена, который выйдет на лед и порвет зал.

Алина Загитова уже в ближайшую пятницу может установить достижение, которое невозможно превзойти — поставить точку в череде победных турниров, выиграв все (и чемпионат России тоже, если что, а это, в сложившейся ситуации, возможно даже сложнее, чем Европу или мир) за один сезон, дебютный сезон. В 15 лет.

Мы живем в эпоху фантастически тяжелого женского фигурного катания, когда для победы нужны элементы ультра-си, и когда держать такой уровень крайне сложно. И да, если вы снова вспомните Катарину Витт, то в 80-е, когда ей не было равных, она лет пять побежала всего с двумя тройными в арсенале. Но это уже совсем другая история. Совсем другое фигурное катание.