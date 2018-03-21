Загитовой отказали в новых рекордах

«Не думаю, что Загитова будет биться за рекорды. Пик ее спортивной формы пришелся на Олимпийские игры», — отметил Кудрявцев и добавил, что за достижениями фигуристки стоит «блестящая работа» тренерского штаба во главе с Этери Тутберидзе. Российский тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев рассказал о своих ожиданиях от Алины Загитовой на чемпионате мира в итальянском Милане. Слова специалиста приводит газета «Известия»

Кроме того, эксперт поделился мыслями относительно того, как именно следует выступать Загитовой, чтобы добиться лучшего результата.

«Сейчас ей надо просто спокойно исполнить свою программу, не допустить ошибок и без лишних нервов взять свое. Возможно, это будет не такое блестящее выступление, как в Корее, но зрители получат качественный "десерт" после Олимпиады», — заявил Кудрявцев.

15-летняя россиянка завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане одну золотую и одну серебряную награду. Золото Загитовой удалось выиграть в индивидуальных соревнованиях, попутно установив мировой рекорд, набрав 82,92 балла. Серебряную медаль Загитова завоевала в командных соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане с 19 по 25 марта.